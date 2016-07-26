八旬翁疑踩錯油門 撞入歌舞伎町拉麵店5人傷

日本時間今日(11日)下午約1時半，一名80歲男子駕駛一輛七人車，在東京新宿歌舞伎町一間拉麵店門外，疑誤將油門當成腳踏，七人車隨即撞入拉麵店，傷及5人，當中1人重傷。

據日本傳媒報道，該名居於茨城縣的80歲男子，今午駕駛一輛七人車在一條小路上，因遇見附近的酒店有汽車駛出而意圖停車，可是誤踩油門，令七人車直撞入附近的一間拉麵店。由於店舖當時仍然營業，致店內有5人受傷，當中1人重傷。東京警方以不小心駕駛將老翁帶返警署調查。

有目擊者表示，意外一刻聽到巨響，還以為是地震。亦有路人慶幸自己行快1分鐘，成功避過了一劫。

貨車轉彎撞單車 8個月大男嬰昏迷

另外，在東京世田谷區亦發生一宗嚴重交通意外，一輛貨車在一處路口轉彎時撞到一輛單車，單車上的一對母子受傷，其中僅8個月大的男嬰重傷昏迷，據報一度失去心跳及呼吸，而母親則輕傷。50多歲的貨車司機以不小心駕駛被帶返警署調查。

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