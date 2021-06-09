八達通餘額消費券合併用

5,000元電子消費券最快下月開始登記，但「點派、點用」仍有待公布，負責的4間支付工具營運商中，八達通及支付寶昨於港台節目率先透露其消費券部分使用方法。其中支付寶會把戶口餘額跟消費券金額分開處理，八達通則只會合併成一個儲值額使用，並指可用於公共交通上，後來澄清會透過系統計算，分類合資格商戶。



兩家營運商代表昨表示，市民在政府系統登記並選擇支付平台後，金額會撥入相應平台的戶口。八達通營業及市務總監李玉兒表示，領取金額後，將被視為八達通餘額作平常消費，承認使用上無法分類，以享受個別商戶針對消費券推出的優惠，並指「錢等於放咗入八達通卡」，她其後在另一場合澄清，後台系統會計算金額是否符合使用條件，又指消費券計劃會涵蓋的士車資，惟能否用於其他交通開支則有待政府交代。

支付寶方面，港澳台地區總經理李詠詩指出，餘額與消費券兩筆金額分開處理，以便符合政府要求的消費券使用條件，用於合資格商戶及消費類別，用戶消費時可選擇使用消費券或餘額。