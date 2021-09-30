公屋作毒品儲存中心 警拘情侶檢500萬元冰毒

警方發現有人以公屋單位用作毒品儲存中心，檢獲約7.5公斤懷疑冰毒，市值約500萬元 ，拘捕一對情侶，年齡分別21歲和16歲，明日在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科行動組高級督察廖秉科表示，根據線報，發現有人利用公屋用作販毒用途，昨日在大埔大元邨截查一名21歲男子，在他手持的紙袋搜獲約1.5公斤懷疑冰毒，又在他居住的公屋單位搜獲約6公斤懷疑冰毒，相信他利用單位作毒品儲存中心。

他說，警方亦拘捕在單位內的16歲女子，相信她與被捕男子屬情侶關係。他又說，相信毒品儲存中心已運作約1至2個月，警方正調查毒品來源，不排除有更多人被捕，又相信行動已搗截一批毒品流入市面。

警方指，以公屋單位進行不法活動，有可能被房屋署終止租約及被檢控，警告切勿以身試法。

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