公民與社會發展科評準出爐 涉國安法題目須答如何釋除疑慮

中四生今年起不讀通識科，改讀「公民與社會發展科」，2024年DSE應考首屆，考評局7月時已發布樣本試卷，昨再公布評卷參考。該卷共設3題必答題，在有關《香港國安法》題目中，考生須根據資料如何釋除部分人士的疑慮，要取高分，須說明《國安法》可保本港繁榮、穩定，保障居民合法權益，未有資金從銀行體系流失，有資金流入，以及內地和海外企業扎根本港等，反映本港仍有良好營商環境及保持獨特優勢。

另一8分題中，要求考生就資料及所知，闡述學校教育對培養青少年國家觀念的重要性。準則建議考生在學校教育的成效及重要性方面，提出學校教育可提供正確全面資訊，學校多元化活動如資料提及的升旗禮、內地考察團等可培養學生國家觀念等；學校不足或限制方面，則須舉出只能涵蓋中小學及幼稚園生，難接觸大學生或初職人士；學校無法建立有利培養國家觀念的社會環境，須立法建立健全法律制度等。

公民與社會發展科評準出爐 涉國安法題目須答如何釋除疑慮