公海魷魚產量現危機 中國主動每年休漁3個月

中國農業農村部昨發通告，今年起在西南大西洋、東太平洋部分公海海域，正式實施公海自主休漁措施。自主休漁期為7月1日至9月30日，期間所有中國籍魷魚捕撈漁船均應停止在涉事範圍內捕撈，以養護公海魷魚資源。

通告提到，中國去年首次試行在上述海域停止捕撈魷魚3個月，70多家遠洋漁業企業的600多艘遠洋漁船及輔助船都按規定撤離，無發生違規捕撈行為。通告又指出，海洋專家分析論證去年休漁效果，發現西南大西洋及東太平洋公海休漁海域，今年首4個月魷魚總產量比去年同期增加，休漁成效初步顯現。

農業農村部去年試行休漁時曾介紹，魷魚是中國遠洋漁業捕撈量最大的海產，而中國是全球最大公海魷魚生產(撈捕)國、市場國及消費國之一，但東南太平洋、西南大西洋等幾大公海魚場的魷魚產量近年愈來愈不穩定，企業經營風險增加。為有效提高魷魚產量和漁業效益，中國主動在相關海域魷魚主要產卵場休漁，踐行「海洋命運共同體」理念。