公眾預約方可入場 馬季開鑼日投注額破紀錄逾14億元

新馬季昨中午由缺席兩年的特首林鄭月娥再主持開鑼儀式後正式開始，全日投注額高達14.41億元，破歷來開鑼日紀錄，較上季開鑼日13.76億元投注額多4.72%。沙田馬場及跑馬地馬場的入場人數為17,563人，去年受疫情肆虐影響，公眾未能入場，人數只有285人；今年重新開放予公眾預約入場。馬會更安排第四場為特首盃，林鄭於賽後頒獎予勝出者。



今年馬季開鑼儀式昨正午於沙田馬場舉行，林鄭月娥為醒獅點睛，隨後揮舞大鎚敲響銅鑼，期間應屆冠軍騎師莫雷拉率領一眾騎師到場與馬迷見面。首場賽事於下午1時開始，而特首盃則編排於下午約2時半的第四場，由大衛希斯訓練的「肥仔叻叻」，在田泰安策騎下以1個馬位之遙擊敗亞軍「錶之未來」，勝出這第一班的1,200米賽事。林鄭於賽後頒贈獎盃予勝出馬主、練馬師及騎師。



有馬迷不知預約安排鼓譟

去年馬場一度因疫情影響，不開放予公眾入場，而昨開鑼日容許已預約的公眾入內。馬會指，有鑑於新冠疫情漸趨穩定，今年開鑼日接受公眾人士入場，惟須預先訂座；進入馬場及場內餐飲設施前須利用手機掃描「安心出行」的二維碼(QR code)，或填寫特定表格記錄姓名、電話號碼、到訪日期及時間。場內不准吸煙，進行慶祝儀式、頒獎等安排時，頭馬及馬主拍照時亦須遵守當局要求。

馬季開鑼當然吸引馬迷到場觀賞或受氣氛，惟不少馬迷到場後始知悉只接待預約人士，有馬迷批評安排不清晰。至於成功入場的馬迷，不少均會敲鑼及搖招財鈴鐺，以祈求好運。