公眾體統 3萬裙底片 逾5萬會員 2男參與偷拍網被捕

偷拍網站招攬會員付費睇偷拍相或影片，並鼓吹會員偷拍再上載上網。警方日前採取行動，打擊偷拍網站，拘捕兩名男子，涉嫌「串謀破壞公眾體統」，警方初步調查，該網站自2017年，發布最少逾3萬套偷拍影片，有逾5萬名會員。兩名被捕人獲保釋候查，於本月下旬向警方報到，並不排除更多人被捕。



被捕人士分別為36歲男子網站管理員，報稱為公司董事，涉管理偷拍網的犯罪得益；33歲男子，報稱任職清潔公司職員，在案中角色為「特約街拍人」，負責偷拍及上傳照片及影片至偷拍網供會員購買。另外，偷拍網亦鼓吹會員偷拍，再將照片或影片上載上網。網站標榜會拍攝包括受害人樣貌，偷拍地點包括鐵路站和商場。行動中，警方檢獲12部電腦、10部手提電話、9張電話卡、6部拍攝工具，在一名被捕人的電腦內發現超過3萬套偷拍照片及影片。



網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪(圓圖)形容，涉案偷拍網屬較具規模的網站，以會員制招攬用家，會員須付費看站內的裙底照片和影片，收取200至400元不等。調查發現，網站提供的付款戶口屬遊戲充值平台，負責人再將戶口內款項購買遊戲充值卡，再將充值卡轉售圖利，藉此清洗犯罪得益，亦增加警方調查難度。他強調，如有人發布或擁有偷拍的片段，有機會觸犯「淫穢及不雅物品管制條例」或「防止兒童色情物品條例」。警方指公眾地方偷拍，有機會觸犯破壞公眾體統罪，最高刑罰監禁7年。