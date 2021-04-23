Am730
Am730
Am730
Am730
News
公眾體統 3萬裙底片 逾5萬會員 2男參與偷拍網被捕
46 分前
#Hashtags
拍網涉嫌串謀破壞公眾體統罪偷拍網網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組
公眾體統 3萬裙底片 逾5萬會員 2男參與偷拍網被捕
news-images
警方展示檢獲的懷疑偷拍工具。
 news-images

偷拍網站招攬會員付費睇偷拍相或影片，並鼓吹會員偷拍再上載上網。警方日前採取行動，打擊偷拍網站，拘捕兩名男子，涉嫌「串謀破壞公眾體統」，警方初步調查，該網站自2017年，發布最少逾3萬套偷拍影片，有逾5萬名會員。兩名被捕人獲保釋候查，於本月下旬向警方報到，並不排除更多人被捕。
 

被捕人士分別為36歲男子網站管理員，報稱為公司董事，涉管理偷拍網的犯罪得益；33歲男子，報稱任職清潔公司職員，在案中角色為「特約街拍人」，負責偷拍及上傳照片及影片至偷拍網供會員購買。另外，偷拍網亦鼓吹會員偷拍，再將照片或影片上載上網。網站標榜會拍攝包括受害人樣貌，偷拍地點包括鐵路站和商場。行動中，警方檢獲12部電腦、10部手提電話、9張電話卡、6部拍攝工具，在一名被捕人的電腦內發現超過3萬套偷拍照片及影片。


網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪(圓圖)形容，涉案偷拍網屬較具規模的網站，以會員制招攬用家，會員須付費看站內的裙底照片和影片，收取200至400元不等。調查發現，網站提供的付款戶口屬遊戲充值平台，負責人再將戶口內款項購買遊戲充值卡，再將充值卡轉售圖利，藉此清洗犯罪得益，亦增加警方調查難度。他強調，如有人發布或擁有偷拍的片段，有機會觸犯「淫穢及不雅物品管制條例」或「防止兒童色情物品條例」。警方指公眾地方偷拍，有機會觸犯破壞公眾體統罪，最高刑罰監禁7年。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/公眾體統-3萬裙底片-逾5萬會員-2男參與偷拍網被捕-278604
#Hashtags
拍網涉嫌串謀破壞公眾體統罪偷拍網網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組
Am730

南海北部熱帶氣旋向東移 昨晚發一號波

支持教育局終止工作關係 林鄭月娥批教協騎劫教育界

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
南海北部熱帶氣旋向東移 昨晚發一號波
Am730
Am730
支持教育局終止工作關係 林鄭月娥批教協騎劫教育界
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多