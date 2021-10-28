公社科樣本試卷評分參考公布 滿分考生需自覺答學校國家教育未涵蓋大學生

考評局公布替代通識科的公民與社會教育科文憑試樣本試卷的評分參考，試卷其中一題要求考生根據參考資料及個人所知，解釋「就培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要」，建議評分準則列明，如果考生要取得滿分，除了應提及學校教育的「成效」外，還要自覺回答學校國家教育的「限制」。

據建議評分認為，考生需提及的「成效」包括班主任課有助學生認識國家，了解國情，一般網絡資訊或有不當信息、或未經證實的流言等，而學校教育能提供正確全面的資訊，幫助學生更客觀地認識國家，而且學校的升旗禮、國內考察團等活動，能培養學生的國家觀念。

「限制」方面，考生就要懂得提及學校教育資料有限，沒有涵蓋大學生或初職人士，難以透過學校教育培養國家觀念的社會環境，要透過立法維護國家安全才做得到。

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