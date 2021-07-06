公院跟進 膽管迴腸高難度手術 吳國際准受訓醫生操刀

數年前曾在瑪麗醫院換肝手術中途離場，令病人開肚後「白等」3小時的醫生吳國際，現時為威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管。他昨被揭上月在威院進行一宗胰十二指腸切除手術期間，批准一名正接受首年受訓的外科專科培訓女醫生，負責高難度的接駁膽管及迴腸手術。



該院發言人昨回覆本報查詢時，證實上月9日該院曾有病人接受胰十二指腸切除手術，當時有一名正接受首年外科專科培訓的醫生參與手術，其間在肝膽胰外科主管監督下，為病人進行膽管迴腸吻合程序。昨日有報道指，涉事醫生為身兼中大醫學院外科學系教授的吳國際，而該名受訓醫生是前年在中大醫學院畢業、去年開始接受外科訓練，她當日負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。



此外，威院發言人指病人完成手術後，因膽管迴腸以外的其他傷口縫合處出現滲漏而留醫，早前已經出院。院方強調非常重視病人安全，會成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術的培訓安排，包括不同資歷受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度，與其專業水平相稱。中大醫學院指，至今未接獲相關投訴，強調會嚴正處理、配合醫管局跟進工作。



吳國際2017年擔任港大肝膽胰外科臨床副教授時，曾在瑪麗醫院監督換肝手術期間中途離開，到養和醫院協助另一醫生進行手術，導致瑪麗的病人「開肚」後3小時才做手術。他翌年不獲港大醫學院續約，同年轉任港大深圳醫院任肝膽外科顧問醫生，至2019年獲中大醫學院外科學系聘任。