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六合彩萬聖節金多寶明攪珠 可留意一個號碼
1 小時前
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六合彩萬聖節金多寶明攪珠 可留意一個號碼
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六合彩萬聖節金多寶攪珠於明日（10月26日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。
攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券現已開售，明晚9時15分截止售票。


 

最近8個金多寶攪珠見雙連三連號碼

馬會透露，最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠中，原來都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼，包括8、38和48。而回顧最近8個金多寶攪珠，都有開出相連號碼的情況，共有9組雙連、甚至三連號碼被攪出，如今年中秋金多寶有14、15和25、26；2020年新春金多寶則有30、31；2020新年金多寶有29、30。而2019年萬聖節金多寶亦有19、20；當年中秋金多寶更攪出11、12 、13。
馬會指，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於10月27日（星期三）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑** 的中獎者除外）。

六合彩萬聖節金多寶明攪珠

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/六合彩萬聖節金多寶明攪珠-可留意一個號碼-290112
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