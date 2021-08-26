獎券｜意國婆婆矇查查中460萬頭獎 賤格店主扮幫眼盜票私逃

如果閣下中咗六合彩頭獎，會否給陌生人看你的獎券？意大利一名老婦日前在當地店舖買了兩張類似六合彩的「刮刮卡」獎券，她發現中獎後，把獎券帶回店鋪，查問自己是否中獎，沒料店主貪念萌生，拿了獎券後駕滑板車，絕塵而去。



事發在意國那不勒斯(Naples)，該位老婦早前在當地一間香煙店買了兩張刮刮卡，上周五重回該店，問店員她是否中了頭獎。店員把刮刮卡交給老闆作終極檢查時，老闆拿了卡後，二話不說便離開。據稱老婦中了50萬歐元(約461萬港元)頭獎。

頭獎獎券不知所終

警方接報後搜捕店主，最終羅馬達文西國際機場的警員發現他的蹤影，當時他正準備登機飛往西班牙加那利群島的富埃特文圖拉島(Fuerteventura)。不過，警員並無在店主身上搜出刮刮卡，他一度協助調查，但沒有被捕，自簽擔保後獲釋。目前該張中獎刮刮卡仍然不知所終，當局已凍結涉事店舖所售的所有刮刮卡號碼，以防有人兌換該張獎劵。

