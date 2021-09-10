六四晚會 六四非法集結案26被告 民主派12人認罪下周判刑

去年六四維園集結案，26名民主派人士被控煽惑他人參與未經批准集結，及明知而參與未經批准集結罪。其中支聯會副主席何俊仁、前民陣召集人陳皓桓、前立法會議員尹兆堅、朱凱廸等12名被告昨在區域法院承認控罪，法官昨聽取求情，案件下周三(15日)判刑，當中張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華獲准繼續保釋。

12名被告分別為何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華，各承認1項煽惑他人參與未經批准集結罪，7人連同梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森再承認1項明知而參與未經批准集結罪。

案情指，警方去年以疫情為由禁止舉辦維園六四晚會，惟支聯會繼續呼籲市民當晚點蠟燭悼念，亦有被告在社交平台上發表有關六四集會的貼文；6月4日當晚亦有多名民主派人士在支聯會主席李卓人叫口號帶領下，燃點燭光及進入維園，亦有被告移開警方鐵欄，讓市民進入。

本身是律師的何俊仁親自求情指，支聯會籌辦六四集會逾30年，一直和平有序，從未威脅公眾安全，他與一眾認罪的被告去年只是尋求基本自由去悼念六四，參與公民抗命；他又指求情並非想減輕刑責，只是想得到一個公平及相稱的判刑，希望與其他案件同期執行。陳皓桓及梁國雄的代表律師指，集會有象徵意義，而集會只維持逾40分鐘，時間較過往短，規模較小，無造成公共交通停駛，對附近道路交通影響小。

法官胡雅文聽畢所有被告求情後，將案件押後至下周三早上11時半判刑。至於同案另外8名被告，包括壹傳媒創辦人黎智英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍早前表明不認罪，訂於11月1日開審。

同案被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴已於早前認罪，分別被判囚4至10個月；當中在此案已服刑完畢的岑敖暉，因涉及民主派初選案，則仍被還柙。而羅冠聰及張崑陽早前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。