六四紀念館被控無牌經營 支聯會擬明出庭認罪

支聯會「六四紀念館」早前被指未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，需要暫時關閉。法庭早前向支聯會發出傳票，要求明日(27日)出庭答辯。支聯會表示，經諮詢法律意見後，決定不再就有關法律及事實問題作糾纏，擬明日認罪。「六四紀念館」將繼續關閉至另行通知。

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傳票指，有人提出告發，指稱支聯會於今年5月31日至6月1日期間，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所批出的牌照，而經營在九龍旺角旺角道11至13號藝旺商業大廈10樓「六四紀念館」的處所，作為一個公眾娛樂場所，即圖畫、文件、物品、報章及影片展覽。案件明日於九龍城裁判法院進行答辯。

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支聯會表示，面對當前困難的政治形勢，支聯會將在能力所及範圍，研究透過其他方式延續「六四紀念館」的工作，繼續推動中國民主教育宣傳，說出「六四」真相，堅持要求平反八九民運。