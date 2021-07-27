六四紀念館被控無牌經營 支聯會認罪罰8000元

支聯會「六四紀念館」早前被指未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，需要暫時關閉。傳票案件今日於九龍城裁判法院提堂，支聯會沒有派成員到場，只有代表律師出庭代為認罪。律師求情時指，支聯會為非牟利公司，而六四紀念館規模小，冀法庭判處罰款。法官則指，考慮到被告認罪，而支聯會過去沒有刑事紀錄，涉事場所亦已暫停開放，遂判罰8,000元。

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傳票指，有人提出告發，指稱支聯會於今年5月31日至6月1日期間，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所批出的牌照，而經營在九龍旺角旺角道11至13號藝旺商業大廈10樓「六四紀念館」的處所，作為一個公眾娛樂場所，即圖畫、文件、物品、報章及影片展覽。

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支聯會昨已發表聲明透露今日會認罪。聲明提及，支聯會將在能力所及範圍，研究透過其他方式延續「六四紀念館」的工作，繼續推動中國民主教育宣傳，說出「六四」真相，堅持要求平反八九民運。