六四32｜稱警僅禁支聯會集會 鄒幸彤：我唔明點解所有人唔可以入維園

支聯會前副主席鄒幸彤涉呼籲公眾參與今年六四維園晚會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結，案件今日在西九龍裁判法院續審。鄒幸彤自辯時說只是希望市民用個人方式悼念六四，自己發表涉案文章只是指出集會被禁的情況，呼籲每個人以個人行動延續燭光。

「唔等於將維園變禁地」

36歲的鄒幸彤被控5月29日至6月4日期間，在香港煽惑身份不詳人士參與未經批准集結。本身是執業大律師的她出庭自辯，說支聯會一早已表明不會舉辦今年六四集會，根本沒有舉辦所謂「非法集會」，她發表涉案文章只是指出集會被禁的情況，只想鼓勵每個人以自己的方法悼念六四，並呼籲公眾以個人行動延續燭光。她又提到，即使警方禁止支聯會舉行維園集會，「唔等於將維園變成禁地，我唔明點解所有人唔可以入維園？(警方禁令的)法律效力無咁大」。

指「堅守陣地」是盼公眾以個人方式悼念六四

對於文章提到「堅守陣地」的意思，鄒幸彤指，是希望公眾堅守悼念六四，即使維園被封，市民都可以靠個人行動參與。

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