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六四32｜鄒幸彤涉煽惑集結　控辯就承認事實存分歧押明日審
1 小時前
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六四32鄒幸彤煽惑他人明知而參與未經批准集結西九龍裁判法院支聯會
六四32｜鄒幸彤涉煽惑集結　控辯就承認事實存分歧押明日審
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鄒幸彤涉煽惑參與今年六四晚會。(資料圖片)

支聯會前副主席鄒幸彤涉呼籲公眾參與今年六四晚會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結，她早前於西九龍裁判法院否認控罪，案件今日(5日)開審。鄒幸彤早前表明會就其個人文章內容提出法律爭議，包括是否構成煽動，但她在今日開庭後才收到控方相關文件，加上控辯雙方未能就承認事實達成共識，裁判官陳慧敏決定將案件押後至明早續審。

鄒幸彤今早選擇自辯。控方透露將依賴被告於Facebook及Twitter的貼文，以及今年六四當日在《明報》刊登的文章舉證。鄒幸彤表示不爭議有關文章是由她發布，但將提出法律爭議，包括其犯罪意圖、文章是否構成煽動、集會是否未經批准等。另外，控方透露由於雙方未能就承認事實達成共識，因此需要修訂事實內容及傳召證人。陳官遂將案件押後至明日續審，並預留本月底3日續審。

鄒幸彤被控於今年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而參與未經批准集結。案件原料審兩天。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/六四32｜鄒幸彤涉煽惑集結　控辯就承認事實存分歧押明日審-287409
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