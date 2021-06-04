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六四32｜銅鑼灣一帶晚上多人聚集　另類方式悼念(圖輯)
2021-06-04
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六四32銅鑼灣維園旺角警方
六四32｜銅鑼灣一帶晚上多人聚集　另類方式悼念(圖輯)
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今日是六四事件32年。雖然警方禁止支聯會於銅鑼灣維園舉行燭光悼念集會以及圍封維園，但入夜後，仍有不少市民在銅鑼灣及維園一帶聚集，更有人擺設攤檔，讓市民悼念六四，到晚上約7時至8時，有約百名身穿黑衣的市民在銅鑼灣一帶行街，部分人手持蠟燭，亦有人高叫反修例口號，而被圍封的維園，外面有市民聚集，部分人開著手機的電筒燈，表達心意。

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警方於晚上8時左右在銅鑼灣及維園舉起黃旗，要求在場市民立即離開，同時在維園附近截查身穿黑衣的市民，到在8時15分左右，警方舉起紫旗，指稱現場者有可能違反《港區國安法》。

在旺角，晚上同樣有市民聚集，學生組織賢學思政在豉油街一帶設置街站，警方到場舉起藍旗警告，並將一名人士帶走，據了解，是賢學思政召集人王逸戰。警方在現場呼籲在場人士散開，否則違反限聚令，將被票控。其後大批市民高舉手機電筒，並高叫反修例口號。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/六四32｜銅鑼灣一帶多人聚集　有人喊反修例口號-270672
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