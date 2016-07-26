共同富裕 強調要防止養懶人 中央官員：不搞殺富濟貧

內地近日熱門話題一定是國家主席習近平提出的「促進共同富裕」、「先富帶後富、幫後富」，多家大型企業如騰訊、字節跳動、拼多多等紛紛響應，投入上百、過千億元人民幣鼎力支持相關發展項目。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨談及如何實現共同富裕時，強調根本途徑是「共同奮鬥」，不搞「殺富濟貧」，並要防止「養懶漢」。



韓文秀表示，中國已全面建成小康社會，現時要在此基礎上繼續「做大蛋糕」和「分好蛋糕」，提高城鄉居民收入水平，逐步縮小分配差距，堅決防止兩極分化，並要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度，擴大中等收入群體，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。他特別提到，第三次分配是基於自願，並非強制，國家稅收政策要給予適當激勵。



暢通向上流動通道

他又強調，共同富裕並非少數人的富裕，亦不是物質上富裕而精神上空虛，更不是整齊劃一的平均主義同等富裕，而是全體人民富裕、物質與精神生活雙富裕、仍存在一定差距的共同富裕；要鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞殺富濟貧，但要防止落入福利主義的陷阱，「我們不能等靠要，不能養懶漢」。

他同時指出，要堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度及增強發展能力，創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，為更多人創造致富的機會。