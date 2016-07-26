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共同富裕 強調要防止養懶人 中央官員：不搞殺富濟貧
23 分前
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共同富裕先富帶後富騰訊字節跳動拼多多殺富濟貧做大蛋糕三次分配
共同富裕 強調要防止養懶人 中央官員：不搞殺富濟貧
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內地一些農村透過集資發展建築、旅遊等產業而集體致富。(中新社)

內地近日熱門話題一定是國家主席習近平提出的「促進共同富裕」、「先富帶後富、幫後富」，多家大型企業如騰訊、字節跳動、拼多多等紛紛響應，投入上百、過千億元人民幣鼎力支持相關發展項目。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨談及如何實現共同富裕時，強調根本途徑是「共同奮鬥」，不搞「殺富濟貧」，並要防止「養懶漢」。
 

韓文秀表示，中國已全面建成小康社會，現時要在此基礎上繼續「做大蛋糕」和「分好蛋糕」，提高城鄉居民收入水平，逐步縮小分配差距，堅決防止兩極分化，並要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度，擴大中等收入群體，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。他特別提到，第三次分配是基於自願，並非強制，國家稅收政策要給予適當激勵。


暢通向上流動通道
他又強調，共同富裕並非少數人的富裕，亦不是物質上富裕而精神上空虛，更不是整齊劃一的平均主義同等富裕，而是全體人民富裕、物質與精神生活雙富裕、仍存在一定差距的共同富裕；要鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞殺富濟貧，但要防止落入福利主義的陷阱，「我們不能等靠要，不能養懶漢」。

他同時指出，要堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度及增強發展能力，創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，為更多人創造致富的機會。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/共同富裕-強調要防止養懶人-中央官員：不搞殺富濟貧-282140
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