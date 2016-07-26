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共同打擊 李家超：淡化恐襲者「係千古罪人」香港恐怖活動有滋生跡象
2 小時前
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七一刺警香港警察李家超鄧炳強恐怖活動資審委徐英徫民建聯利益申報
共同打擊 李家超：淡化恐襲者「係千古罪人」香港恐怖活動有滋生跡象
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七一刺警案，疑兇自殺搶救不治，警方近日另拘捕9人涉製炸彈，串謀策劃恐怖活動。政務司長李家超昨出席立法會後指，香港有恐怖活動滋生的跡象，認為社會必須譴責恐怖活動，以及試圖刺殺警察的行為。李又批評，社會有人嘗試美化、合理化恐怖活動，當中包括有法律背景的人士；若有人因為其言論，而合理化恐怖活動造成的傷害，「曾經嘗試淡化呢一啲恐怖活動嘅人會係千古罪人」。
 

李家超會見傳媒時指，「光城者案」中有人利用中學生進行恐怖活動「其心可誅」，並肯定警方有能力防範恐襲風險。李認為，整個社會應共同努力打擊恐怖活動，譴責相關行為；批評有人嘗試美化、淡化、合理化恐怖活動，指相關行為變相鼓勵極端主義者作出極端行為，強調市民對政府有何不滿，亦不是構成作出恐怖活動的理由。


當局正研借議辦作初選投票站者能否入閘
另外，剛獲委任候選人資格審查委員會主席的李家超回應「DQ準則」，重申審查參選人資格時，會判斷對方是否忠誠擁護《基本法》，以及忠誠效忠香港，並會按實際情況及事實作判斷，惟並未確認民主黨，或退出部分政黨是否可通過審查。至於民建聯成員、民政事務局長徐英偉，與非官守成員要求不同，李指對方參與審查工作時會申報利益，惟未有回應審查民建聯背景時，徐會否避席避嫌。

同屬資委會成員的保安局長鄧炳強被問到，是否不會參選來屆特首選舉時稱，「審議嘅人就唔會被審議」；至於早前借出議辦作泛民初選投票站的區議員能否入閘，鄧僅指「言之尚早」，當局須研究。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/共同打擊-李家超：淡化恐襲者「係千古罪人」香港恐怖活動有滋生跡象-274944
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