共同打擊 李家超：淡化恐襲者「係千古罪人」香港恐怖活動有滋生跡象

七一刺警案，疑兇自殺搶救不治，警方近日另拘捕9人涉製炸彈，串謀策劃恐怖活動。政務司長李家超昨出席立法會後指，香港有恐怖活動滋生的跡象，認為社會必須譴責恐怖活動，以及試圖刺殺警察的行為。李又批評，社會有人嘗試美化、合理化恐怖活動，當中包括有法律背景的人士；若有人因為其言論，而合理化恐怖活動造成的傷害，「曾經嘗試淡化呢一啲恐怖活動嘅人會係千古罪人」。



李家超會見傳媒時指，「光城者案」中有人利用中學生進行恐怖活動「其心可誅」，並肯定警方有能力防範恐襲風險。李認為，整個社會應共同努力打擊恐怖活動，譴責相關行為；批評有人嘗試美化、淡化、合理化恐怖活動，指相關行為變相鼓勵極端主義者作出極端行為，強調市民對政府有何不滿，亦不是構成作出恐怖活動的理由。



當局正研借議辦作初選投票站者能否入閘

另外，剛獲委任候選人資格審查委員會主席的李家超回應「DQ準則」，重申審查參選人資格時，會判斷對方是否忠誠擁護《基本法》，以及忠誠效忠香港，並會按實際情況及事實作判斷，惟並未確認民主黨，或退出部分政黨是否可通過審查。至於民建聯成員、民政事務局長徐英偉，與非官守成員要求不同，李指對方參與審查工作時會申報利益，惟未有回應審查民建聯背景時，徐會否避席避嫌。

同屬資委會成員的保安局長鄧炳強被問到，是否不會參選來屆特首選舉時稱，「審議嘅人就唔會被審議」；至於早前借出議辦作泛民初選投票站的區議員能否入閘，鄧僅指「言之尚早」，當局須研究。