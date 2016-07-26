共同社民調：菅義偉內閣反對率逾半 近八成人對病床政策不安

日本共同社在本月14至16日進行的電話民調顯示，首相菅義偉內閣的支持度再跌4.1個百分點至31.8%，是菅義偉去年9月上任以來最低，亦是其所屬自由民主黨在2012年奪回政權以來最低。至於對其內閣的反對率，高達50.6%，較上次調查增加0.8個百分點，首次過半。

共同社在奧運後一周的14至16日進行調查，受日本新冠疫情的影響，菅義偉內閣的支持度再度下跌，當中其內閣支持度跌破上任以來的新低，僅31.8%支持，而反對率亦首次破半至50.6%。調查訪問從固網電話訪問543人及524個手提電話戶口。

僅27.5%支持連任

另外有關9月底自民黨總裁任期結束後，是否支持菅義偉再選，以及擔任首相，結果僅有27.5%人支持菅義偉續任。另外有79.9%受訪者指出，對政府有關新冠肺炎確診患者的入院限制，對確保病床的政策感到不安。

相關新聞：

不滿政府｜日男攜菜刀闖東京都廳要見小池百合子 被警員拘捕

新冠肺炎︱日緊急狀態料延長至9月中 擴至茨城京都兵庫福岡