冀新思維解決港人住屋問題 新世界發展設非牟利房社企

繼推出「新世代首置計劃」協助年輕人上車、又與不同非牟利組織合作推出過渡房屋，新世界發展昨宣布將成立全新非牟利房社企「新世界建好生活(NewWorldBuildforGood)」，冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港多年的住屋問題。

新成立的「新世界建好生活」房社企，由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，設立由各界專家組成的諮詢委員會，包括地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量等，他們將探討各階層的住屋困境，包括年輕家庭上車難等問題，尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠新方向，並推展落實相關的先導計劃；冀透過深入研究，在現時住屋類型外，提供更多元化選項，讓港人特別是年輕人更容易置業，完善房屋階梯，達致官、民、商三方共贏。

新世界發展新成立的非牟利房社企「新世界建好生活」網站：

www.nwbuildforgood.hk

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