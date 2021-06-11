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再三啟航 專家指可減檢疫期 港星旅遊氣泡下月初檢視重啟
2021-06-11
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新冠肺炎疫苗疫情旅遊氣泡抗體驗血篤手指檢疫期通關新加坡新型肺炎
再三啟航 專家指可減檢疫期 港星旅遊氣泡下月初檢視重啟
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新加坡疫情回穩。(iStock圖片)

本港疫情愈趨緩和，各界渴望恢復通關以回復正常經濟活動，每次準備啟航就爆破的港星旅遊氣泡最大機會打頭陣，隨着港星兩地疫情均好轉，新加坡已宣布下周起放寬防疫限制，港府昨宣布將於下月初檢視及公布目標啟航日期和安排。
 

政府指，新加坡6月初起疫情漸趨穩定，兩地政府因應疫情最新發展，將於下月初檢視旅遊氣泡啟航日及公布安排。當地昨增4宗本地確診，連續5日少於10宗，下周起可放寬當地社交距離措施。港星旅遊氣泡於去年11月，以及今年5月，兩度「臨門一腳爆破」。


另外，衛生防護中心轄下兩個科學委員會前日討論後，建議非高風險地區來港人士若已完成接種兩劑新冠疫苗滿14日，到埗後對病毒核酸測試呈陰性反應，並抗體測試符合水平，「過三關」後檢疫期可縮短至7天。政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨表示，相信重重關卡下，放寬檢疫期風險不高，而傳統抽血方式驗抗體較準確，亦可半小時內有結果。他透露，醫管局有測試哪款「篤手指」驗抗體測試較可靠，將來也有機會選用。


港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，要確認已打針人士免疫水平，以抽血方式較佳，但為防「走漏」無打疫苗人士，也可參照內地及澳門做法，以「篤手指」驗抗體，確保無走漏曾「中招」人士。


至於本港疫情，昨增2宗輸入個案，為英國抵港20歲男子(#11874)和毛里塔尼亞抵港51歲男子(#11875)，他們未曾接種疫苗，分別帶有變異病毒株N501Y或變異基因L452R；另錄得少於5宗初步確診。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/再三啟航-專家指可減檢疫期-港星旅遊氣泡下月初檢視重啟-271523
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