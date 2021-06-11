再三啟航 專家指可減檢疫期 港星旅遊氣泡下月初檢視重啟

本港疫情愈趨緩和，各界渴望恢復通關以回復正常經濟活動，每次準備啟航就爆破的港星旅遊氣泡最大機會打頭陣，隨着港星兩地疫情均好轉，新加坡已宣布下周起放寬防疫限制，港府昨宣布將於下月初檢視及公布目標啟航日期和安排。



政府指，新加坡6月初起疫情漸趨穩定，兩地政府因應疫情最新發展，將於下月初檢視旅遊氣泡啟航日及公布安排。當地昨增4宗本地確診，連續5日少於10宗，下周起可放寬當地社交距離措施。港星旅遊氣泡於去年11月，以及今年5月，兩度「臨門一腳爆破」。



另外，衛生防護中心轄下兩個科學委員會前日討論後，建議非高風險地區來港人士若已完成接種兩劑新冠疫苗滿14日，到埗後對病毒核酸測試呈陰性反應，並抗體測試符合水平，「過三關」後檢疫期可縮短至7天。政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨表示，相信重重關卡下，放寬檢疫期風險不高，而傳統抽血方式驗抗體較準確，亦可半小時內有結果。他透露，醫管局有測試哪款「篤手指」驗抗體測試較可靠，將來也有機會選用。



港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，要確認已打針人士免疫水平，以抽血方式較佳，但為防「走漏」無打疫苗人士，也可參照內地及澳門做法，以「篤手指」驗抗體，確保無走漏曾「中招」人士。



至於本港疫情，昨增2宗輸入個案，為英國抵港20歲男子(#11874)和毛里塔尼亞抵港51歲男子(#11875)，他們未曾接種疫苗，分別帶有變異病毒株N501Y或變異基因L452R；另錄得少於5宗初步確診。