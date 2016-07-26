再與內地專家開會 港府：朝通關而行

港府繼續爭取與內地通關，日前與內地專家舉行視像會議，進一步解說就9月首次會議而呈交的資料，包括確保通關不會為內地帶來額外風險，形容兩地現正朝著通關的目的而行。港澳辦就提到，會上兩地深入討論預防跨境傳播後，取得許多共識。另外，特首林鄭月娥接受傳媒專訪時，呼籲市民為滿足社會對通關的期盼，應接受限制個人自由的措施。

特區政府發言人昨表示，周二(2日)舉行的交流會議具建設性，對舉行第二次兩地專家「對接會議」有正面作用，未來並將繼續以「清零」為目標，進一步強化防疫抗疫措施，力爭盡快逐步有序恢復和內地「通關」。

港澳辦就提到，兩地防疫專家近日再舉行會議，共同研判兩地疫情，認為兩地正「相向而行」，恢復通關工作正有序推進。

林鄭盼市民接受限自由措施

林鄭月娥接受「有線新聞」專訪時，透露與內地通關的商討進展良好，又指通關是整體社會期盼，呼籲市民為此接受一些限制個人自由、行為的措施。她並稱無計劃在「安心出行」加入追蹤功能，但預告市民想免檢疫往內地就要上載「安心出行」紀錄。對於「安心出行」令不少長者感困擾，林鄭月娥指使用有困難的人士會酌情處理，否認是特意難為某些市民，又指正檢視其他處所是否要強制用「安心出行」。

現年64歲的林鄭月娥，符合優先接種第三針新冠疫苗的條件。作為全港首名打科興的人，她表示上次接種時沒有副作用，故第三針會繼續打科興。林鄭月娥又說，抗體足夠就可以，並非數字「愈高愈巴閉」。

另外，威爾斯親王醫院昨表示，一名8月完成接種復必泰疫苗的13歲女童，上月到該院求醫後翌日死亡。院方因應家屬關注，前日向衛生署及死因裁判官呈報個案。

再與內地專家開會 港府：朝通關而行