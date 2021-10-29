冒牌波鞋童裝質量參差 不法商人加工出售 海關起存倉拘3人

疫情令網購更盛行，但小心墮騙子陷阱，購入冒牌貨。海關版權及商標跨境調查組高級調查主任李宇翔稱，有人利用網上社交平台開設專頁帳戶，賣冒牌球鞋和童裝，買家落單後，涉案人士會從不同貨源採購，並將貨物存在兩工廈單位，再按訂單出貨，貨品售價約為正價的三分二，每件大約600至1,000元不等。他指，冒牌貨疑因仿真度低，質量參差，賣家要租用單位開設包裝加工中心，將冒牌貨加工修補再寄予顧客。

海關於上周四(10月28日)在深圳灣管制站截獲一輛內地入境的貨櫃車，檢獲一批冒牌波鞋及冒牌童裝，總值約8萬元，並拘捕貨櫃車61歲男司機。經跟進調查，海關於10月29日及11月1日突擊搜查荃灣及青衣工廈，破獲一個冒牌波鞋儲存倉及加工中心，以及一個冒牌童裝儲存倉庫，再檢獲逾700對球鞋(圖)和70件童裝等懷疑冒牌貨，總值約72萬元，拘捕兩名分別25歲及35歲女子。

冒牌波鞋童裝質量參差 不法商人加工出售 海關起存倉拘3人