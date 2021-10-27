冷血偷獵｜遭監生切角割頭骨 犀牛痛到流眼淚

南非一隻南方白犀牛(southern white rhino)被偷獵者(poachers)活生生砍掉犀牛角及切去部分頭骨，痛到流眼淚，見者心酸！

英國《每日郵報》報道，拍到慘況的生態攝影師Simon Needham表示，該隻重4,500磅的雄性犀牛在南非一個狩獵場被偷獵者蹂躪後，場主竟讓牠自生自滅，因為沒角的犀牛不值一文，不想浪費子彈將牠人道毀滅。結果，犀牛就這樣忍痛兩星期，直至警方通知Needham及動物救援組織Saving the Survivors前去營救。

身受重傷 犀牛求生意志頑強

Needham稱，犀牛的角被剝走、留下血洞，部分頭骨亦遭人切去，牠看來虛弱，但求生意志很強。Needham花很多時間陪伴犀牛，給牠悉心照料，令牠覺得安心，但會跟牠保持至少8米距離，免牠受驚，接下來犀牛仍需接受連串治療。

南非平均每22小時有一隻犀牛被殺

報道指，大多數犀牛在南非生活，估計超過2,000隻，但當地也是偷獵罪行最猖獗的國家之一，2013至17年間，每年平均逾1,000隻犀牛遭殺害。去年，錄得394宗偷獵案件，儘管近年數字已回落，但比起其他國家，仍是偏高。

南非的偷獵罪行雖然減少，但不代表犀牛就能逃過一劫，報道指，當地平均每22小時便有一隻犀牛被殺並取去牛角。在Kruger國家公園等主要棲息地，最新統計顯示，犀牛數目大減。