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凶多吉少｜婚宴與友吵架 女子獨自離場失蹤 搜索犬搵到氣味卻驚慌退縮…
47 分前
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婚宴失蹤棕熊森林婚宴派對結婚派對熊出沒注意
凶多吉少｜婚宴與友吵架 女子獨自離場失蹤 搜索犬搵到氣味卻驚慌退縮…
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案發的森林。(互聯網)
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巴洛班諾娃一怒之下離席，最終在森林失蹤。(互聯網)

因為一場交，無咗條命。俄羅斯一名女子參加婚宴派對期間，與友人吵架，她一怒之下離開，問題是婚宴場地位於森林之中，她不久便迷路報警求救。救援人員帶同搜索犬追查她的下落，成功找到她的氣味，但同時亦發現棕熊氣味及腳印。事發至今已一個月，女事主仍如人間蒸發，相信已凶多吉少，淪為棕熊獵物。

24歲女事主巴洛班諾娃(Yana Balobanova)當日在斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk)的森林，出席友人的小型婚宴派對。未知所為何事，她忽然與另一位賓客吵了起來，憤而離席。毫無野外求生經驗的她，走進茂密樹林後迷路，分別在當晚及次日清晨，致電緊急部門求救。

隨救援人員到場的搜索犬，後來在森林發現巴洛班諾娃的氣味，這本是喜訊，但搜索犬沿氣味追蹤，去到一個位置時表現焦慮，慌忙縮回領犬員腳旁。據救援人員稱，搜索犬於巴洛班諾娃的步行路徑上，發現多隻棕熊的氣味，現場亦可見棕熊腳印。

遇母熊及幼熊腳印 代表「非常危險」

如今距離巴洛班諾娃失蹤已一個月，當地野外專家表示，她沒有可能在森林存活，因附近有母熊及幼熊腳印，代表現場「非常危險」，「如人類與母熊及幼熊意外相遇，母熊會在毫無預警下，立即及無情地施襲」，相信是為保護幼熊。令人哀嘆的是，據當地一個義務搜索組織的領袖稱，「我們遇見一位在森林摘莓的老伯……他記得她，因為他驚訝為何會有年輕女子獨自在森林出現」，但不知何故，未有及時相助。

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搜索人員相信巴洛班諾娃已被棕熊殺死。圖為資料圖片。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/凶多吉少｜婚宴與友吵架-女子獨自離場失蹤-搜索犬搵到氣味卻驚慌退縮…-280175
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