出席敬師日典禮 林鄭：《港區國安法》助教育正本清源

特首林鄭月娥出席「向老師致敬2021─敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」，並在活動上致辭。她說，教育是培育人才的關鍵，而教師在提供優質教育上是有無可替代的角色，她提到前年下半年的「黑暴」動亂中，不少學生因被反中亂港的人所誤導、受社交媒體大量不實文宣所迷惑，而做出違法行為，亦令社會上有一些人對香港教育存有負面看法，但她對香港的教育制度始終是有信心，對絕大部分教師作育英才的專業精神是肯定的，強調隨着《香港國安法》的實施，社會回復穩定，當局絕對有能力讓教育正本清源，培養學生正確的價值觀。

林鄭：教育局繼續支援學校公社科

林鄭月娥又指，本屆政府已將中國歷史列為初中的獨立必修科，而公民與社會發展科亦會由本學年開始代替通識科，再配合《香港國安法》的實施，在學校課堂内外推動國家安全教育。她提到本月初曾到過一所中學探訪，觀看公民與社會發展科的課堂授課，很高興看見校方、老師和同學都積極投入該科目的教與學。教育局會繼續為學校提供有關支援。

她重申，政府在教育的角色有不可或缺的責任，教育局已為教師提供更加有系統的核心培訓，加強教師專業角色及操守、加強教師教授《憲法》、《基本法》以及國家安全等內容，在裝備教師相關知識的同時，亦幫助他們培養學生成為有國家觀念、香港情懷、國際視野和對社會有承擔的新一代。

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