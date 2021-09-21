出貓新招｜印度準教師資格試10人被捕 考生穿「藍牙拖鞋」作弊

印度多名投考公立學校老師的考生，穿上前所未見的「藍牙拖鞋」意圖出貓，結果「人鞋並獲」，最少10人被捕，包括兩名不法集團成員。據報集團提供「一條龍」服務，安排人手在試場外提水，考生所穿的拖鞋夾層藏有藍牙裝備，可將場外提示的答案傳至考生暗中戴著的耳機內，據報一雙「藍牙拖鞋」盛惠60萬盧比(約6.3萬港元)。



暫時中斷上網防「通水」

案發在拉賈斯坦邦(Rajasthan)比卡內爾市(Bikaner)，當地日前舉行簡稱REET的教師資格試。拉賈斯坦邦共有16.5萬人參加該試，爭奪3.1萬個公立學校教席，邦內開設了3,993個試場，遍及33個地區，甚大陣仗。

由於印度考試作弊情況嚴重，據報該國部分地區為防考生把作弊物品藏於鞋襪，規定須穿拖鞋應試，讓監考員一目瞭然。拉賈斯坦邦部分地區，甚至暫時中斷流動通訊網絡及SMS服務12小時，以防有人利用網絡作弊。奈何魔高一丈，仍有人研發出毋須網絡及不用穿鞋的出貓計謀。

該款「藍牙拖鞋」雖索價不菲，但仍有最少25人購買，據稱考生佩戴的耳機體積細小及呈肉色，驟眼難以察覺。不過該出貓集團出師未捷身先死，因當中數人在試場外巴士站形跡可疑，被揭發戴有耳機及拖鞋有輘輷事敗。警方發言人稱「我們事前有留意有作弊可能，但以為會是試題外洩或有人利用互聯網……但今次是全新方法，他們愈來愈『科技通』了。」

出貓新招｜印度準教師資格試10人被捕 考生穿「藍牙拖鞋」作弊