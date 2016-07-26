切勿浪費 推算去年扔288萬個 環團憂今年棄月餅再升

中秋將至，不少市民會選購月餅作禮物。有環保團體推算，去年香港每個家庭平均食剩1.07個月餅，較2019年同類調查的1.12個略減，但推算全港去年仍食剩逾288萬個月餅。團體憂現時疫情好轉，加上政府派發消費券刺激經濟，港人今年購買月餅的意欲或有明顯上升，棄置量亦因此增加。



食德好於今年7至8月在網上訪問了422個家庭，發現購買月餅意欲大增，自用方面，由2020年的每個家庭0.99盒升至預計1.17盒，升18%；送禮方面，由2020年的0.72盒升至預計的0.98盒，升36%。每個家庭購買月餅平均預算372.04元，在消費劵帶動下，22%表示或考慮增加相關預算金額。食德好項目經理袁德志指，每年最後食剩和浪費月餅的數字往往與整體消費成正比，食德好項目主任黃煒霖則推測，今年月餅浪費的數字亦很大機會急促回升。



中秋屬傳統的大節慶，有人不少人藉此送禮，但六成受訪者表示不會在送禮前詢問收禮者的意願及喜歡的口味，調查發現市民月餅送禮首選是傳統月餅(37%)，其次則是流心奶皇系列月餅(23%)、冰皮月餅(20%)、雪糕月餅(10%)。但被問到希望收到的月餅種類時，最想收到雪糕月餅，其次為流心奶皇系列，而傳統月餅排近榜末位置。黃煒霖建議，市民送贈月餅前先了解對方收禮意願及口味喜好，若發現有月餅過剩的情況應盡早捐贈予相關團體，再轉送基層市民，並可考慮月餅以外的低碳賀禮代替，如水果，甚或減少贈送月餅數量，由傳統的一盒4個改為只送2個。



食德好今年續推月餅回收行動，回收點名單將稍後於食德好Facebook及官方網站公布。