入切爾諾貝爾穿便服打卡 內地網紅玩命惹熱議

網上奇聞時有發生。近日在內地社交平台微博盛傳一則帖文，顯示一名網紅博主身穿輕薄便服，在當年核輻射事故切爾諾貝爾打卡拍照，隨即引來關注及熱議。該名網紅博主在幾處廢棄建築物前留影，包括著名的「核石棺」，期間還擺出各種造型打卡。有網友質疑博主不穿防護服的行為，可能造成誤解，吸引更多人在無穿防護衣下前往切爾諾貝爾，批評她不應該宣傳這種地方。

指為世界上最危險旅行地之一

該名網紅博主在帖文中稱：「切爾諾貝爾，世界上最危險的旅行地之一，踏入這裡，手機信號有時無」。她透露，當時探測儀的警報聲此起彼伏，幾處輻射量甚高，但她「徒走三天兩夜，穿越普里皮亞季小鎮，走過無人的遊樂場，醫院、學校、商場及監獄，眼見曾經繁華的城市，如今被草木覆蓋。」

她續慨嘆：「散落的人類物件還在訴說著歷史，而只有身處歷史之中，才能真切被歷史震撼。」她還說：「離開時，天邊燃起火燒雲。」在帖文中，該博主還上載了幾張在切爾諾貝爾附近拍攝的照片，以及她身穿便衣徒步行走的相片。

網紅：僅在輻射量低地方換衫打卡

很多網友都在有關帖文下評論，不少人質疑博主為何不穿防護服，進入切爾諾貝爾，是否不害怕輻射，要求她不要宣傳這種地方。該網紅博主則回覆指，自己大部分時間都穿著防護服，進去該區域之前有協議告知如何穿衣，她只在輻射量數值較低的地方換便衣拍照。

1986年4月，前蘇聯核電廠切爾諾貝爾發生嚴重洩漏事故，其中一個核子反應爐破裂及發生爆炸，被核輻射污染的雲層飄往當地附近多個地區，造成嚴重環境和生態災難，被指為史上最嚴重的核輻射洩漏事件，直至多年後的今天，切爾諾貝爾核電廠一帶仍然猶如「死城」。