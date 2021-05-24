刊登張栢芝孻子出世紙 《壹週刊》3被告罰款12萬

《壹週刊》刊登藝人張栢芝第三名兒子的出世紙，總編輯、記者與兩間公司被控違反《私隱條例》，案件在西九龍裁判法院提訊。兩間公司及總編輯承認控罪，各被判罰款4萬元；記者則獲准以2,000元簽保守行為12個月，撤銷控罪，是首次有傳媒被控違反《私隱條例》而被定罪。

4名被告分別為《壹傳媒》有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶及記者鄭靜。被告求情表示，本案是首次以有關條例控告報章，相信對業界有警惕作用，承諾將在《壹週刊》刊登道歉聲明。

裁判官在判刑時指，雖然藝人生活點滴，或會引起公眾好奇心，但凡事都需要取平衡，傳媒有責任報道事實，亦需尊重別人私隱，公眾人物也不例外，考慮到各被告初犯及認罪，故以罰款方式處理。

案情指，《壹週刊》於2019年1月28日在網文刊登文章及上載一段錄影片段，披露涉案的出生證明書，證明書上有涉案兒童的中英文名、出生日期、性別及其母親的全名。入境主任確認除了兒童母親以外，只有鄭靜曾於2019年1月5日申請該童的出生證明書副本，並且在填寫關係時報稱是朋友關係，及用作個人用途。