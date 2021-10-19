列台灣為「國家」 新加坡「亞坤」南京店被立案調查

新加坡人氣食店「亞坤」在江蘇南京的一間分店，近日被發現將台灣列為「國家」，惹來網民猛烈抨擊。北京新媒體「北京時間」引述該店所在的金鷹湖濱天地商場工作人員指，亞坤因「宣傳不到位、不符合規定」，已經關門。《北京青年報》則引述南京市棲霞區市場監督管理局工作人員指，該店涉嫌違反廣告法，周一已被立案調查，當事人已錄口供。工作人員又稱，該店是加盟商。

宣傳片介紹分店所在國家包括「台灣」

今次出事的是該亞坤加盟店播放的宣傳片，片中介紹到亞坤「在海外10個國家的40多家零售店都受到熱烈歡迎」時，畫面以英文顯示該10個國家名稱，可見除了中國、南韓、日本、菲律賓等國家外，竟然有「台灣」。

分店員工稱宣傳片由總部統一提供

內地「極目新聞」指出，亞坤在南京、湖南長沙、浙江杭州、江蘇蘇州等城市都有分店，其中長沙一間分店的負責人表示，其分店並未播放涉事宣傳片，又指長沙與南京分店屬於不同的加盟體系，並提到總部已經與南京分店聯絡。報道又指，亞坤在南京有多間分店，其中有分店工作人員透露，宣傳片是總部統一提供，但該工作人員否認其分店曾經播放。

網民：不尊重中國不要在中國撈錢

內地網民紛紛炮轟，「為甚麼每次都是國外的企業犯這種事？根本原因，還是不尊重我們」、「在中國做生意，這點ZZ(政治)敏感都沒有？故意放出來噁心人的吧」、「好傢伙，亞坤在大陸是連鎖的吧，這個宣傳片應該每個店都放了吧？」、「全國連鎖店？那就讓他全國涼鎖店吧！不尊重中國就不要再(在)中國撈錢」。還有網民強調，「台灣只是中國的一個省，台灣省，不懂的請做筆記好嗎」，甚至稱「新加坡就是個反華國家，覺得自己是高等人，看不起中國」。