列輸入個案曾接種兩劑疫苗 大埔豪宅印傭隔離21日後確診

本港昨新增1宗輸入確診個案，是一名打齊兩劑科興疫苗並完成21日強制檢疫的30歲印尼外傭。她於上月17日由印尼抵港，其間至少7次檢測均呈陰性，至上周四(7日)完成隔離回到僱主位於大埔天賦海灣三期海鑽10座的住所後，翌日才有病徵，本周二再次檢測，結果呈陽性，但病毒量低，入院後的檢測結果為「不確定」，未知道是否帶有變種病毒。

患者曾到訪的地點納入強制檢測公告，包括天賦海灣三期海鑽10座、大埔太和邨「劉開玲醫務所」，以及大埔逸瓏坊「Market Place by Jasons」超市。任何在指定期間曾身處有關地點的人士，必須在明日或之前接受強制檢測。至於初步確診少於10宗。

此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良促港府應盡快研究開展打第三針，舉例，內地安排4類人士接種第三針，包括高風險工作群組、免疫力較低的長期病患者、60歲或以上的長者，以及準備離境的人士，建議港府參考內地做法，又指接種第三針不論「溝針」與否，抗體水平都會明顯提升。

列輸入個案曾接種兩劑疫苗 大埔豪宅印傭隔離21日後確診