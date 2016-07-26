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列雜草類有害生物 台灣剷除粉黛亂子草
3 小時前
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粉黛亂子草粉紅芒草台灣外來入侵物種
列雜草類有害生物 台灣剷除粉黛亂子草
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粉黛亂子草相當夢幻，吸引許多人打卡。(互聯網)

近年在南韓和大陸都爆紅的「秋季限定」夢幻粉紅芒草「粉黛亂子草」，在台灣也有不少，其中南投縣集集鎮和平田園的粉黛亂子草近日第二年盛放，吸引不少民眾去「朝聖」、打卡。不過，台灣農委會評估這種「外來入侵物種」的危害性後，上周五將粉黛亂子草列為「雜草類有害生物」，且早在6月已要求地方政府防範擅自裁種和蔓延，並移除管轄範圍內的粉黛亂子草。

在縣政府多次勸喻下，和平田園至昨日仍堅拒自行剷除粉黛亂子草，認為種植在先、被列有害植物在後，要求他剷草有欠公允，而且政府不應扼殺這個新興景點。集集鎮長陳紀衡更形容，感覺像是「用清朝劍斬明朝官」。農委會昨召開記者會下最後通牒，要求和平田園1周內剷除粉黛亂子草，否則罰款最高30萬元新台幣(約8.4萬港元)。


南韓列危害性第二級植物
粉黛亂子草繁殖速度快，在各種逆境(土壤貧脊、乾旱、潮濕等)下都生長得非常好，恐破壞原生植物，進而影響動物棲息生態，2019年12月已被南韓環境部列為「危害性第二級」植物。此外，粉黛亂子草在台灣並非可自由流通的一般種苗，且近5年都無人申請輸入粉黛亂子草種子。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/列雜草類有害生物-台灣剷除粉黛亂子草-281627
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