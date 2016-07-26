初代日版大雄聲優太田淑子離世 享年89歲

活躍於1970至1980年代的日本聲優太田淑子，上月底離世，所屬的劇團昨日(8日)公布有關死訴。太田淑子過去曾配音漫畫大師手塚治虫的兩大作品《小白獅》以及《藍寶石王子》改編的動畫，不過最深入民心的或許是她所配音《多啦A夢》的野比大雄。

本名阪淑子的太田淑子，在1947年中學畢業就加入日本國寶級的寶塚歌劇團，是劇團的35期生。在劇團藝名為若樹苑子，後易為若樹美乃里。在1952年離開劇團，到1963年加入現時的經理人公司，並開始聲優等的活動。

同為大雄玄孫聲優

在那個日本動畫發展剛起步的年代，太田擔任過不少改編自手塚治虫的作品，當中在《小白獅》及《藍寶石王子》更是主角的配音員。在1973年，《多啦A夢》首季動畫開播時，太田就擔任了初代野比大雄的聲優，之後大雄的聲優在第二季才由小原乃梨子接任。不過在1993年及1996年的《多啦A夢》劇場版，太田又以大雄的玄孫世修身分重返《多啦A夢》系列的配音。

日本傳媒報道，太田在今年10月29日，因為心臟衰竭而離世，享年89歲。其葬禮在親屬間舉行之後，才由所屬的劇團於周一發表有關消息。

初代日版大雄聲優太田淑子離世 享年89歲