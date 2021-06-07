疫苗優惠｜恒基兆業送300両足金「谷針」 6月下旬接受登記

恒基兆業今日宣布將舉辦6次疫苗抽獎活動，合共送出300両999足金，及逾百萬元消費券，其中於9月最後一輪大抽獎頭獎更可獲得60両999足金，價值逾100萬元。凡完成接種兩劑新冠疫苗的18歲或以上香港居民(包括永久居民、非永久居民及集團員工)，均可參與抽獎，料6月下旬起接受網上登記，並會於7月起每兩周舉行一次電腦抽獎。確實參加辦法及細節有待公布。

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首5輪抽獎活動，獎品詳情如下：

「金獎」999足金乙両 (名額20個)

1,000元商場電子購物禮券 (名額100個)

1,000元超市零售現金券 (名額100個)

9月最後一輪大抽獎，獎品詳情如下：

頭獎，999足金60両，價值逾100萬元 (名額1個)

二奬，999足金30両，價值逾50萬元 (名額2個)

三獎，999足金10両，價值逾17萬元 (名額8個)

1,000元商場電子購物禮券 (名額100個)

1,000元超市零售現金券券 (名額100個)

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公司員工接種率達七成每人派1,000元

為鼓勵員工接種疫苗，恒基地產將設獎金制，若9月底前全公司員工疫苗接種率達七成，已接種的員工每人可獲1,000元獎金；若接種率達八成半，已接種的員工每人可再獲2,000元獎金。另外，於9月底前每接種1劑疫苗的員工，可獲放2天有薪假，完成接種2劑則可放4天。