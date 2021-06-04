疫苗優惠｜恒隆地產推逾千萬元獎賞 指定商場消費滿100元送200元購物券

恒隆地產今日 宣布推出總值逾1,000萬元的措施，雙管齊下鼓勵員工及社會大眾接種疫苗。顧客於今年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括 Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元恒隆電子購物禮券，推廣活動詳情將於稍後公布。

另外，恒隆將會向每名已完成接種疫苗的合資格香港員工，提供額外兩天有薪疫苗假期，以及發放高達4,000元的恒隆電子購物禮券。恒隆指每名於今年9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲1,000元恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。

若香港員工整體接種率於今年10月底前達到7成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得3,000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。

恒隆早於今年3月，已提供彈性讓員工於辦公時間內前往接種疫苗，另亦與一家醫務中心合作，為員工提供免費的疫苗接種服務。