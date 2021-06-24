前保安主任替女兒「呃鐘」騙3.7萬元薪酬 2人認罪獲保釋候判

一名曾於公屋任職保安主任的女子，涉訛稱其女兒亦在同邨任職保安員，並於值勤記錄「呃鐘」簽到，騙取管理公司3.7萬元薪酬。兩人被廉政公署起訴串謀欺詐，今日於東區裁判法院承認控罪，案件押後至7月14日判刑，以待被告的社會服務令及背景報告。被告獲准以現金保釋。

52歲女被告楊木蘭，案發時於創毅物業服務顧問有限公司任職保安主任，負責在西環邨當值；另一名女被告為22歲的高慧玲，為楊木蘭的女兒，於堅尼地城一間食肆任職全職侍應。2人同住西環邨一個單位。

案情指，楊木蘭自2015年4月起獲聘任為保安主任，負責西環邨的保安員人手編排。所有保安員上班及下班均需簽到，而值勤紀錄由楊木蘭加簽，並交予創毅物業以計算月薪。

女兒只於上下班簽到

案情又指，女兒高慧玲經楊介紹下，於2019年獲創毅物業聘任為西環邨的全職保安員，但高同時仍保留全職侍應的工作。創毅物業規定高慧玲每星期須工作6天，每天最少8小時，但廉署調查發現，高慧玲只於上、下班時到西環邨簽到，並沒有按規定履行職責。

楊木蘭明知女兒沒有履行職責，但仍加簽其值勤紀錄，令創毅物業相信高慧玲的相關值勤紀錄為真確，因而向高支付薪金共約3.7萬元。