前外籍員工告禮頓種族歧視 索償20萬元及被裁後收入損失

禮頓建築(亞州)涉種族歧視，解僱外籍工程師，對方早前入稟向禮頓索償20萬元、被解僱後的收入損失，以及道歉與承諾不再犯。案件今於區域法院開審，申索人指工作期間被貶稱「鬼佬」及「架空」，禮頓經常於其休假時開會，上司會指示其下屬開會，事後亦沒補發會議紀錄，向上司反映後被裁；申索人認為被解僱與其不諳中文有關。

申索人Haden, Francis William於2016年8月獲聘為爆破主管，工作期間聽到同事以「鬼佬」稱呼自己，又認為因為不諳中文而被針對「架空」。他指，公司有意將其排除工程相關會議，或挑自己休假時開會，亦會指示其下屬代替開會，惟自己身為爆破組主管，卻沒有接獲會議紀錄。申訴人強調，種族歧視並非自己猜測，向上司投訴後亦於月內被解僱，要求答辯人「禮頓」針對情感傷害賠償20萬元、自2017年2月起被裁的收入損失，就事件發聲明道歉，以及承諾不會再犯。

其上司出庭答辯，稱忘記是否有同事稱申索人「鬼佬」，惟認為屬慣常叫法，很少用「外國人」稱呼外籍人士；又指工地長期運作，沒必要等對方復工才處理，既然工作已完成亦毋須通知申索人。他又表示，其下屬有事需要協助時，申索人未有提供協助，批評申索人不負責任，並補充當時不知悉申索人被解僱，亦未聽過申索人曾反映不被尊重。