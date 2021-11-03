前夫結新歡 德狠母對5子女落藥再浸死判終身監禁

德國一名女子因為在社交平台看見前夫與新歡照片，惱羞成怒竟然將5名親生孩子落藥並把他們放入浴缸活活浸死，案件震驚全國，令她被冠以「死亡母親」的封號。她因為謀殺罪成，被判處終身監禁。

事發於去年9月，28歲女子Christiane K因為在網路上看到前夫與新歡照片，為報復對方，先向年紀只有8歲至1歲的5名親生子女下藥，令他們有足夠鎮靜，讓Christiane放入浴缸裡活活浸死，之後將屍體以毛巾包裹放在床上，11歲大的兒子因為當時在學校上學，他放學回家後，Christiane曾要求大兒子一起跳軌自殺，不過大兒子拒絕，最後被送到外婆家，外婆得知消息後報警救助。警員趕到現場，可惜為時已晚，5名孩子都證實死亡，Christiane亦於車站跳軌，受傷送院。

法官形容事件為悲劇

案件於上周四(4日)開庭，檢察官表示，Christiane去年9月3日在臉書上看到前夫上傳照片，發現對方已經有新對象，情緒受到打擊便傳訊威脅，會讓對方再也看不到孩子們。Christiane於落網後，辯稱是有蒙面男子闖入殺死孩子們，但調查人員並找不到任何證據，所以法官駁回她無罪釋放要求。

負責監督此案的法官 Jochen Kötter 將事件形容為「悲劇」，指Christiane一直扮演了完美母親的角色，渴望一個健康的家庭，在謀殺案發生前不久，她的丈夫離開了她，前後3次的婚姻已令她的情緒不勝負荷，最終崩潰。法庭最後判處Christiane終身監禁。

相關新聞：