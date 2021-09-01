前女警報稱警署內被姦 男督察停職受查

尖沙嘴警署爆出懷疑強姦案。消息指，一名前女警報案，表示曾在尖沙咀警署內被一名督察級上司強姦。警方內部流傳，尖沙嘴警署一名男督察，被指早年涉嫌多次在當值期間強姦女下屬。涉事女警已婚，其丈夫亦為警務人員，早年與該男上司發展親密關係，數個月前辭職，離職後向警方投訴，指數年前遭上司多次強姦。

警方表示，西九龍總區重案組正在調查一宗內部投訴，暫時未有人被捕，事件中一名男性警務人員已經被停職並正接受調查。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。

近年有警務人員捲入性侵強姦案

近年有警務人員捲入性侵強姦案，今年初毒品調查科一名男警，性侵6名女童罪成，1月被判囚3年10個月，律政司上訴，7月改判監禁5年。今年1月，一名隸屬西九龍PTU的男警，被指涉嫌在尖沙嘴一酒店強姦一名25歲女子，被停職候查。兩名男警於去年11月休班期間，涉嫌在旺角一時鐘酒店內強姦一名20歲少女，其中一名警員其後被落案起訴一項強姦罪，控方徵詢法律意見後，決定撤銷檢控。