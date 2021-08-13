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前所未見 俄選舉爆「複製人」爭議 3候選人撞樣 姓名相同
37 分前
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俄羅斯聖彼得堡地方選舉候選人撞樣三胞胎複製人
前所未見 俄選舉爆「複製人」爭議 3候選人撞樣 姓名相同
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維希涅夫斯基(右)驚見兩位對手跟他同名兼撞樣。(互聯網)
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■[左]「正版」維希涅夫斯基。(互聯網)/■[右]海報中間的候選人原名Victor Byko，圖為本來樣貌。

人有相似一點也不出奇，但若3個人不單樣貌相似，連姓名也一樣，卻無血緣關係呢？俄羅斯聖彼得堡一場地方選舉發生「三胞胎」爭議，一名候選人在當局的選舉海報中，驚見另外兩個「自己」。3位參選者姓名一模一樣，連樣貌也令人難以分辨究竟誰是誰。
 

俄羅斯國家杜馬(下議院)選舉將於本月17至19日舉行，多場地區選戰亦同步開打。尋求連任地區議會席位的俄羅斯統一民主黨「亞博盧」(Yabloko)的65歲候選人維希涅夫斯基(Boris L. Vishnevsky)，日前被上述選舉海報嚇了一跳——發現自己旁邊兩位對手「不單止改名換姓，連樣貌也改了」，變成了他的複製人。

維希涅夫斯基直言認識其中一人，舊姓名是Victor Byko，來自執政黨「統一俄羅斯黨」(United Russia)，「他成為『維希涅夫斯基』之前樣貌不同，沒有留鬚。」Victor Byko本來頭髮濃密，樣子較維希涅夫斯基年輕很多，市政府網站內可找到他變臉前照片，他在7月3日才改名。維希涅夫斯基認為對手的照片經過改圖處理，包括改動髮線位置。

另一名「複製人」更是鮮為人知，當地傳媒查明他本來名叫Alexei Shmelev，在聖彼得堡一間公司任職銷售經理，參選前突然改名。


「撞名」是常見選舉策略
據報「撞名」策略在當地選舉中常見，但很少會這樣「撞樣」。維希涅夫斯基稱，他早預料對手可能會使出混淆選民的手段來搶票，但沒料會「去得咁盡」，直言前所未見。他周日在Twitter公開事件，周一再向中央選舉委員會投訴，指是「政治詐騙」。委員會主席回應時，直言有關做法不光彩及玩弄選民，但指當地選舉「非常自由」，任何叫「維希涅夫斯基」的人都可參選，委員會愛莫能助。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/前所未見-俄選舉爆「複製人」爭議-3候選人撞樣-姓名相同-283794
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