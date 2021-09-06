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前毒梟偷運飼養後大量繁殖　哥倫比亞政府要撲殺河馬
1 小時前
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河馬絕育外來物種Pablo Escobar哥倫比亞
前毒梟偷運飼養後大量繁殖　哥倫比亞政府要撲殺河馬
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哥倫比亞需想辦法處理河馬入侵問題。(路透社)

雖然河馬體型龐大得像有點笨重，然而這種動物本身極具攻擊性，而且對生態本身亦有一定的影響。尤其是在南美洲哥倫比亞，因為這屬於人類帶來的外來物種，並已對當地構成威脅。

1993年，哥倫比亞毒梟艾斯哥巴（Pablo Escobar）被警方射殺之後，其早年偷運入境，並於莊園內飼養的4隻河馬就被放在莊園內「自生自滅」。其實當年艾斯哥巴在莊園偷運並不只有河馬，但就唯獨就是河馬被留在莊園，原因是牠們體型龐大而且不易移動，故此當其他動物被送往動物園後，河馬就成為無人莊園的新主人。

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大毒梟艾斯哥巴死後，為哥倫比亞政府留下一大難題。(網絡圖片)

僅24頭完成化學絕育

這4頭河馬並未有因為被人類所遺棄而死亡，並且在園內迅速繁殖。據報這批被稱為「海洛英河馬」的族群，至2007年數量已增至16頭，並將生活範圍擴大，到2019年更多達逾百隻。當局指這批已是非洲之外，最大的河馬族群。

由於河馬在哥倫比亞屬外來物種，在南美洲沒有天敵，對當地的生態以至人類都構成威脅。故此當局意圖對這批河馬進行絕育，並已對超過80隻河馬中的24隻，透過化學方法進行絕肓。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/前毒梟偷運飼養後大量繁殖　哥倫比亞政府要撲殺河馬-288856
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