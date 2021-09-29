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前眾志「自救口罩」違商品說明條例罰款1萬元　鄭家朗梁延豐缺席聆訊
25 分前
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香港眾志口罩自救口罩The Artlab by Favilla衝刺ASTM Level 1商品說明條例海關鄭家朗梁延豐
前眾志「自救口罩」違商品說明條例罰款1萬元　鄭家朗梁延豐缺席聆訊
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「自救口罩」(眾志FB)

由前香港眾志成員營運的「衝刺有限公司」，透過食肆「The Artlab by Favilla（Favilla）」發售「自救口罩」，其包裝上的「ASTM Level 1」標示涉違反《商品說明條例》。海關早前發出5張告票，其中「衝刺」被控「管有應用虛假商品說明的貨品作銷售或商業或製作用途罪」，該公司代表今日(30日)出庭認罪，被判罰款1萬元，而海關檢獲的935盒口罩將會充公。

前眾志副主席鄭家朗及時任常委梁延豐，同樣被票控「管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途罪」，但兩人今日未有出庭應訊，司法機構將再向他們發出傳票。

專家稱對醫護構成風險

案情指，海關去年接獲線報，檢獲935盒總值逾9萬元的口罩，經檢驗後，海關人員向理大護理學院助理教授林清博士索取專家意見，認為口罩至少要達「ASTM level 1」才符合標準，否則會對醫護人員帶來中等程度的風險。

涉事餐廳案件押至11月訊

海關早前發出5張告票，分別控告「朝花夕拾有限公司」（Favilla Limited，即涉事餐廳）、餐廳負責人梁百豪、「衝刺有限公司」、鄭家朗及梁延豐。梁百豪及其餐廳的案件則押後至11月11日再訊，兩被告暫時毋須答辯，以待檢閱控方文件。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/前眾志旗下公司認售違例口罩罰款1萬元　鄭家朗梁延豐缺席聆訊-286957
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