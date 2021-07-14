前途未明 六成三過去一年感無奈 近半放榜壓力高水平

中學文憑試將在下周三(21日)放榜，今屆考生的高中生涯大半時間在疫情中度過，擔心染疫、學習模式轉變等使其身心俱受壓力。香港青年協會「DSE 2777 1112計劃」調查發現，六成三考生對過去一年感到無奈，有感很多事情都無法控制。接近一半(49.7%)受訪考生表示放榜壓力達7至10分的最高水平(1分為壓力最低，10分最高)，較去年(51.6%)略少。



青協於6至7月訪問569名應屆文憑試考生，逾七成半認為過去兩年備試期間因上課模式不斷轉變感到最困擾，考生以網課及實體課混合式上課、測考、補課等，高度考驗他們的耐力和專注力。

升學方面，近七成考生以大學學位為升學目標，以升讀碩士、博士為目標更有約15%，較去年(8.5%)多。如未能在大學聯合招生辦法中獲派心儀科目，逾五成會考慮報讀自資副學位課程，選擇海外升學(26%)及重讀或自修(28.5%)較去年輕微上升。

青協為文憑試特設的熱線由上月初起，已收到逾1,800宗求助個案，反映考生對前景感到徬徨不安及欠缺方向。青協業務總監徐小曼建議學生，要清楚自己的想法及規劃未來的方向，有意識地作出選擇。