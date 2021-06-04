創作者悲歌｜Banksy敗訴再失兩作品商標 產權局︰鬼叫你匿名

匿名創作，就不能擁有作品的商標權，他人就可以予取予攜圖利？全球「知名」但一直匿名的街頭塗鴉大師Banksy，日前再被歐盟知識產權局(EUIPO)判決喪失其中兩幅代表性作品的商標權，指Banksy註冊有關作品後，既不推出商品，又繼續「隱姓埋名」，無資格作為有關作品的商標持有人。該兩幅作品如同Banksy之前痛失商標權的另外兩幅作品一樣，可被一間公司出品賀卡圖利。儘管Banksy曾「開店」售賣作品，以順應商標權要求，但該間商店卻沒讓顧客入內光顧，只著顧客到網店選購，惟網店亦似是惡搞，產權局認為Banksy行為不誠實，判其敗訴，有專家認為Banksy此後恐怕無法再把作品註冊為商標。

Banksy今次失去商標權的是於04年在英國倫敦創作的《雷達老鼠》(Radar Rat)，以及08年見於美國新奧爾良的《撐傘女孩》(Girl with Umbrella)。入稟挑戰商標的是英國賀卡公司Full Colour Black，其主打「將街頭藝術商品化」，又在網站表示「我們擁有你可能從沒見過的Banksy畫作」。歐盟知識產權局在判詞中稱，Banksy的匿名令其無法獲得產權保護，指在版權法下，藝術創作者必須表明身份。局方認為Banksy出於不良信念(bad faith)註冊商標，因他在2018年獲得商標後，根本沒有意圖將畫作商品化。

今次並非Banksy首次失去作品商標權，去年他亦在Full Colour Black的官司中敗訴，失去《擲花者》(Flower Thrower)商標權、上月再失去《現在笑吧》(Laugh Now)商標權。

為滿足商標條件曾開舖 被質疑「扮賣嘢」

在Full Colour Black於2019年挑戰商標時，Banksy於同年10月在倫敦市郊開設了快閃商店「Gross Domestic Product」，朝聖者眾，但商店卻無開放予民眾入內參觀，而是另設網站販售商品。網店亦不設正常購物程序，而是要民眾「申請」購買產品/作品，每人只限一件，然後須回答「藝術為何重要？」(Why does art matter？)。答得有趣又有啟發性者可參加抽獎以「贏取」所選產品/作品，惡搞味濃。Bansky曾直認，開店無非為滿足註冊商標需要，這亦成為產權局判他敗訴的理據之一。

代表Banksy的公司Pest Control Office Ltd在網站內表明，歡迎使用Banksy的創作作非商業及個人用途，「可印在你的窗簾上、製作賀卡送給祖母，又或用在功課上，悉隨尊便」，但強調勿作商業用途。網站並指雖然Banksy曾說「版權是給失敗者的」(copyright is for losers)，但不代表外界可任意代表或冒充Banksy。