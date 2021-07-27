創意滿分「腹肌麵包」 竟係抄襲！吳寶春麥方店致歉下架

多個社交平台近日都遭到一款創意滿分的「腹肌麵包」洗版，令不少網民都對這款麵包垂涎不已。不過，有台灣網民上周六在「爆料公社(官方粉專專屬)」Facebook群組貼出對比圖，問「右邊吳寶春麵包店今年研發的麵包是不是跟人家十年前就有的創意致敬啊？」

馬來西亞旅台歌手邱沁偉昨也在Facebook發文，直指這款由世界麵包大賽冠軍大師、台灣麵包師傅吳寶春名下店舖「吳寶春麥方店」推出的腹肌麵包，不知是「致敬」還是「抄襲」10年前烏克蘭知名廣告公司MEX為當地社區麵包店的「FIT BUNS」宣傳的創意。

吳寶春麥方店今早在Facebook專頁發表「致歉聲明」，向「FIT BUNS」及公眾致歉，稱立即下架腹肌麵包，並會處分負責的同事和主管，同時擬定一套程序，防止類似情況再次發生。

網民：該用烏克蘭文致歉

網民對於吳寶春麥方店抄襲大感不滿，稱「包裝賣的就是創意點，本來人家辛辛苦苦想出來的創意你說用就用的嗎？」、「不是應該用烏克蘭文發一篇嗎？也要順便@對方一下吧？」、「那貴公司靠抄襲賺的不法所得呢？就這樣大街開賣小巷道歉？」、「五月到現在都推出三個月了，中間賺的錢也該捐出來做善事吧，而且你們有跟被抄襲方道歉嗎？」亦有網民認為，「他大概也不知道吧？這種行銷創意，吳寶春怎麼可能涉獵？」、「每間麵包都有抄襲，波蘿麵包、紅豆麵包、吐司、這些都算抄襲？」

還有網民翻出吳寶春曾因進軍大陸市場，而說過「生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」的言論，批評「中國麵包抄襲很正常的事」、「親中麵包師傅不意外」、「應該要在盒子上面註明6顆4角型餐包才對，大陸最愛64了」。