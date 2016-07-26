創新演繹 漫畫教父黃玉郎兼營當代畫 冀為業界起示範作用

被尊為「漫畫界教父」的黃玉郎近60年事業生涯中，創作出多部經典漫畫如《龍虎門》、《天子傳奇》等，亦有不得不提的1999年創作的《神兵玄奇》，重振當時低迷的漫畫市道。最近他再有新動作，把過往漫畫作品重繪，並提升以當代藝術手法呈現，於今日起在銅鑼灣舉行首個個人展覽，冀在娛樂泛濫的年代，為同行作示範：如何在目前極低迷的漫畫市道中探求新出路。

圖︰林俊源 文︰徐炯晞



漫畫是藝術品 當頭棒喝

黃玉郎今次的82幅展品，內容均取自過去的漫畫作品，兩部經典漫畫《天子傳奇》及《神兵玄奇》相關畫作，當然是展品之一；原一般「A4紙大小」的漫畫稿，放大到長分別70厘米及1.1米的畫紙上，坐在兩幅「巨作」中間的黃玉郎講述投身當代藝術因由，緣起約2年前重遇當代藝術推廣集團「經藝聯」始創人黃經國，對方稱他的漫畫作品本身就是當代藝術的一部分，黃玉郎形容當時像被當頭棒喝。

他指，之後細想漫畫同樣富有創意、時代氣息、意境等元素，確是當代藝術作品，又形容即使現時創作當代畫，只是「兼營」而非「轉營」，只是在當代藝術領域中，作品呈現手法上有些不同，如漫畫原稿面積較小，但當代藝術畫作則從半米長度起跳，更可逾1米長。



當代畫演繹數十集內容

或許有外行人誤解漫畫「放大」即成「當代畫」，黃玉郎解釋，當下的視覺感受是一般漫畫的兩、三倍，而取材可包羅數十集的漫畫部分精華內容，例如其中《天子傳奇》畫出年輕的姬發(作品的主角取材《封神榜》及歷史人物西周開國君主周武主姬發)，站在破碎龜殼的龍龜背上，龍龜是商朝的吉祥物，這幅畫已道出姬發討伐商紂王的內容，十分富故事性。

至於另一幅取栽自《神兵玄奇》，就是因為其重振本港漫畫業的紀念價值，他憶述1999年漫畫銷情慘淡，不少行內作品期數僅賣2萬多冊，但他憑《神兵》重燃熱潮，讓同期漫畫作品銷情重上5萬多冊，更為帶起兵器潮津津樂道，例如當中的代表作「天晶劍」，估計銷量逾100萬支。不過近10年娛樂更多，尤其手機遊戲盛行，指部分人甚至在手遊上透支金錢玩樂，蠶食漫畫業市場，加上本港漫畫界題材重複武俠、打鬥等，形容這段時間市道更是「極低迷」，最好賣的也不足1萬冊。

市道低迷覓出路

問及港漫市道「極低迷」，是否因吸引力不再？黃玉郎則以日本漫畫業面對同樣問題解釋，「大家都得返10%銷量，但日本2個億(人口)，香港俾盡你700萬人，人地10%都夠搵到食」。他認為開拓當代畫創作，一方面可多一渠道收入，亦可提升漫畫的細緻度。他解釋，先畫當代畫，之後才縮細製作漫畫，料這安排可為漫畫帶來不一樣的精緻感，他更透露，正籌備新作將採用此方式創作，為漫畫迷帶來更高質素的作品。

黃玉郎補充，創作當代畫只是其中一步，計劃繼續以強調「仁、義、勇」美德的作品迎合本港及內地漫畫迷，除開拓當代畫銷售，更重視內地市場，在實體本以外推出手機版本漫畫，冀創作當代畫可為業界帶來示範作用，為港漫尋得新出路。

展覽「潮流文化泰斗 黃玉郎個展」今(6日)起至19日，朝11晚7，在銅鑼灣「VPOINT」5樓展出，主題「迷戀當代」，展出多幅黃玉郎重繪經典作品，畫作可供收藏家購入收藏；此外亦提供較相宜、約數千元價格的限量複製本簽名板畫版本發售。