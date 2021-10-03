創新科技｜創新基金辦首屆創科展 設比賽鼓勵中小學生參與

香港創新基金舉辦的首屆香港創科展現已接受報名，主題為「大想頭 齊創新」，鼓勵學生應用科學、科技和設計意念，表達原創意念及新發現。展覽將於明年2月在香港會議展覽中心舉行，歡迎全港有興趣的小四至中六學生透過就讀學校參加。

業界專才參與指導

香港創新基金主席黃永光表示，基金致力推動創科生態系統，同時鼓勵年輕一代培養創新思維，舉辦首屆香港創科展，冀為學生提供一個展示他們的發明和創意的平台。基金亦與業界團體合辦工作坊，安排業界專才為參加的學生提供協助和指導，在原型開發過程中提供專業建議。

所有入圍隊伍均獲「優異獎」

創科展中設比賽，並分「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別。每個組別設金、銀、銅獎各一名。評審委員會將以參賽作品的設計概念、創意、創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧及團隊合作等多方面作出評核。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」10,000、8,000及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。而所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」。

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