創業故事｜80後港男迷途知返 開網上花店傳遞快樂

於公屋成長的KEN，父母在他年幼時因工作，未有太多空閒時間陪伴左右，通常只得他和哥哥兩人相伴，或交由居於鄰近的姨媽照顧。KEN年輕時很頑皮，不喜歡讀書，經常與其他街童流連屋邨。結果誤交損友，不但加入黑社會到處搗亂，在朋輩影響下沉迷毒海。終日無所事事又不務正業的他，當年會考零分，眼見父母每日辛勞工作，仍要擔心他的前途，頓感內疚。

屯門返柴灣清晨起床凌晨回家

不忍父母因他的事而心身百上加斤，KEN於是立志遠離毒品，疏遠損友，並開始尋找工作。在親友協助下，當時居於屯門的他，找到一份在柴灣上班的倉務工作，結果開始每天清晨，天未光起床上班，經常加班至深夜，凌晨才回家的生活。提起長征工作的往事，KEN自豪地笑著表示：「那時年輕，有時深夜下班後仍與朋友相聚」。

在柴灣工作一段日子後，KEN嘗試不同的工作，輾轉下加入採購行業。後因工作需要以英文回覆客戶電郵，不諳英文的他不欲語言缺憾而無法晉升，故特意到專業的英語教育中心報讀課程，學習商業英文，從客人的電郵回覆中，抄下新詞語和新句子。後來踏出安舒區，硬著頭皮與外國人面對面接觸，透過活學活用提升自己的英語能力，增加自己的競爭力。

開網上花店冀每天帶鮮花給太太

數年前，當網店未完全流行時，KEN的親友邀請他投資其網店。雖對網店未有認識， 但 KEN仍奉上大部分積蓄以示支持。可惜親友生意失敗，眼見積蓄一下子泡湯，KEN未有沮喪及失望，更認為網店是一門可以嘗試的行業，遂以太太喜歡的鮮花為主題，開設網上花店「希望每日都有鮮花讓太太拿回家插花」。

KEN 表示開設花店，只因太太「老婆喜愛鮮花，有鮮花她便開心，見到她開心，我也會很開心」。開店以來，KEN發現這個情況不僅在他身上出現「快樂是可以傳染，送花人的動機是大多想收花人開心，通常是懷著緊張又興奮的心情訂花，當見到收花人開心，送花人自然開心」。花店不但令KEN明白送花的意義，亦令他深感生活有植物或鮮花陪伴左右，情緒亦較平靜穩定，他直言以前是個頗易煩燥的人，但自從太太在家裡擺放鮮花後，令家居多了色彩，整個人亦較易心情愉悅，工作有不如意時 「看看花束，發發呆，心情很容易平伏，冷靜後再出發」。

姨媽輕生觸發正視情緒問題

與 KEN 關係緊密的姨媽數年前受情緒困擾而輕生，一度令整個家族的情緒陷崩潰，令 KEN 開始正視情緒問題，特別是都市人忙碌的生活節奏，不論是個人或他人的情緒都好易被忽略。KEN坦言不是專業人士，相關方面的知識亦有限，除了工作上聘請一些曾受情緒困擾的員工外，希望推出關注精神健康的作品，提醒大家多關心自己和別人的「心」情。KEN 表示，我們身邊的人未必一定不幸患病，但當他們情緒低落的時候，或者最低限度，我們可以為他們送上鮮花。那不需要是昂貴或稀有的花種，因為顏色、芳香和送花這個行為，本身就是一種心靈救藥。即使平時，在普通的日子裡， 也可以給自己給別人一束鮮花，給彼此的生活一點溫度。

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